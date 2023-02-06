وفود مستمرة لنزع فتيل الازمة بين بغداد واربيل

بغداد واربيل .. ازمةٌ تعقبها ازمة .. اخرها ما حصل إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إرسال حكومة المركز مبالغ مالية لنظيرتها في الإقليم، مشهد متكرر لا خلاص منه ما لم تلتزم حكومة الاقليم بتعهداتها، وتبتعد بغداد عن سياسة المجاملات مع الكرد.ويرى اعضاء في البرلمان ان استمرار زيارات الوفود بين بغداد واربيل لا بد ان يثمر عن حلول للازمة القائمة بين الفرقاء السياسيين .اذن من جديد الخلاف بين بغداد واربيل يعود الى الواجهة من نافذة المحكمة الاتحادية فبعد قرارها الاخير الملزم والبات بدأت صيحات اربيل تدوي، وتصريحات البارتي التي هاجمت المحكمة الاتحادية تنذر بصراع سياسي جديد قد يعرقل تمرير قانون الموازنة ما لم ينزع فتيل الازمة بشكل سريع وعاجل.