نائب: مخالفة تنفيذ اوامر السوداني بشأن (بزنس انتل) يعد خرقا للقانون

وقال عبد الجبار في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "سلطة الطيران تتهرب من الاجابة حول بقاء شركة حماية المطار (بزنس انتل)"، لافتا الى :"ارسال كتب عديدة لوزارة النقل بشأن هذه الشركة مؤكدا فيها على ايعاز رئيس الوزراء بخصوص انهاء العقود معها لكن الوزارة لم تجيب على هذه الكتب وتعتمد على مبدأ اللف والدوران في بعض الاجابات، فضلا عن التاخير في ارسالها".واضاف انه "في حال الوزارة لم ترسل اجابة وافية خلال 15 يوما سارسل اليهم انذار اخير وبعدها سأتجه الى القضاء"، مشددا على "ضرورة متابعة مستشار السوداني لشؤون الطيران الكتب التي يصدرها رئيس الوزراء على اعتبار ما حدث مع شركة (بزنس انتل) يعد خرقا للقانون".