حركة سياسية: الشعب يرفض عودة مجالس المحافظات بنفس النظام السابق

وقال وليد في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الرفض من قبل ابناء الشعب لمجالس المحافظات جاء لكونها جزء من المحاصصة الحزبية"، مشيرا الى انه "نحن نرفض بشكل قطعي عودة هذه المجالس بنفس الفكرة السابقة".واضاف: "نحن نعلم بان فقرة مجالس المحافظات مثبتة بالدستور وفي حال تغييرها نحتاج الى تعديل قوانين الدستور "، موضحا انه "اذا كان القانون الجديد ذاهب بخطة (سانت ليغو 1.9 ) سيكون هناك تهميش كبير للفئات الصغيرة والاحزاب الناشئة".ولفت الى ان "الذهاب بهذا الاتجاه سيكلف الحكومة الحالية سخط ابناءها وسنكون اول الواقفين بالضد منها"، مبينا ان "الطبقة السياسية بخصومة تامة مع الشعب".وتابع: " الشباب العراقي يعي جيدا خطوات الحكومة وهم يعملون على تنسيق خطواتهم من خلال انظمامهم الى احزاب مستقلة"، لافتا الى ان " المضي بقانون سانت ليغو 1.9 سيسبب مقاطعة شاملة لهذه الانتخابات من قبل الشعب".وشدد على "ضرورة الرجوع الى البطاقة البايومترية والابتعاد عن استخدام الالكترونية وايضا تغيير شكل المفوضية وان يكون قانون سانت ليغو 1.4"، مؤكدا انه "لا حل الا بحل مجلس النواب الحالي كون الكتلة الاكبر انسحبت والنظام السياسي فقد شرعيته والخاسر بالانتخابات الان هو من يحكم العراق".