توجّه حكومي لاعادة صياغة فقرات الدستور وتعديل النصوص

عوّلت الاوساط السياسية على توجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو إعادة صياغة بعض النصوص الدستورية بما ينسجم مع تطوّرات الواقع السياسي .

بعد حدوث الاحتدام بين الاطراف السياسية عقب الانتخابات البرلمانية الاخيرة والفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد، يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاعادة صياغة بعض النصوص الدستورية وبحث الامر مع القوى السياسية، فيما يرى كثيرون ضرورة التعديلات بما تنسجم مع تطورات الواقع السياسي.

أبرز النصوص التي اسهمت في حدوث الصراع السياسي المادة ستة وسبعون والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بمهام رئاسة الوزراء، الأمر الذي يستدعي تعديلها وإظهار مبدأ واضحا غير قابل للإجتهاد، تعديلات ربما سترافقها خلافات سياسية وعدم التوافقية بحسب التوقعات.