مستشار حكومي يكشف نسبة التزييف بحوالات العملة الى الخارج

وقال صالح في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "انخفاض بيع العملة من قبل البنك المركزي جاءت بسبب التراكمات القديمة او رفضها من قبل المنصة"، مشيرا الى ان "المنصة الالكترونية ضابط امني لبيع العملة".واضاف ان "هناك تحايل بأخراج العملة الى الخارج من خلال اخفاءها باستيراد مواد لا ينتفع منها الشعب العراقي"، مؤكدا ان"نسبة التزييف بحوالات العملة الى الخارج بلغت 20% ".وتابع ان "اغلب المصارف تعتاش على السيولة السياسية وتداولها"، لافتا الى ان "القوانين السوقية لن يتم السيطرة عليها بالقوة لأنها تعتمد انظمة قوية".واشار الى ان "خفض الدينار العراقي جاء بموجب الحكومة السابقة وتم اعداده وفق معاهدة دولية وكانت خطوة ايجابية "، مردفا :"بعض المصارف لا تهتم الى الفقراء وتعتمد على الازمات".واوضح ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع يعمل على تعديل سعر الصرف لما يتوافق مع الشارع العراقي"، مستدركا بالقول: "هناك قوى مختلفة تعمل على اخراج العملة الى خارج البلاد".واكد ان "السبب الرئيسي في ازمة الدولار هو عدم السيطرة على الحدود وهي قضية سيادية كبرى"، مشددا على ضرورة "السيطرة على التحويلات الخارجية".واشار الى ان "البنك المركزي كسياسية نقدية لا يهمه استقرار الدولار مادام الفرق لا يتجاوز الـ 10%"، موضحا ان "عمل البنك يتركز على انتاج العملة الوطنية والسيطرة على استقرارها".ولفت الى ان "النافذة التي تقوم بتمويل العملة هي المسؤولة عن التدقيق"، مؤكدا ان "امريكا تدخلت بسبب وصول عملتها الى دول متحاربه معها".