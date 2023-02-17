اثار سامراء توضح سبب اغلاق موقع مئذنة الملوية

وقال مدير المفتشية ليث السامرائي لـ السومرية نيوز، إن "الإغلاق جاء بكتاب رسمي من هيئة الآثار والتراث لغرض الصيانة والترميم للجزء العلوي من المئذنة ( الجاون ) خوفاً على الزائرين من الوقوع من اعلى الملوية نظراً لتصدع جزء منها".واشار الى انه" سيتم افتتاحها بعد إكمال فرق الصيانة أعمالها".