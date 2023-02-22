امتداد: اقصاء الصدر من الحكومة قرار ايراني

وقال الصالح في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "بعد انقضاء 100 يوما على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني حددنا 10 نقاط سلبية فيها"، مشيرا الى ان"الاداء الحكومي لم يكن بالمستوى الذي رافق عملية تشكيل الحكومة وما تم تسليط الاعلام عليه".واضاف ان "اسعار الدولار والتي تعتبر سببا رئيسيا في القضاء على القوت اليومي للمواطن الفقير هي احد النقاط التي تم تشخيصها بحكومة السوداني"، موضحا ان "الحكومة اقرت سعر الدولار في الموازنة بـ 1300 دينار مقابل الـ100 دولار لكنه يباع بالسوق بـ 1550 وهذا هو التهريب بعينه".وتابع :"الاجراءات الحكومية قاصرة بشأن تهريب العملة"، لافتا الى ان "معالجة اسعار الدولار لاتكمن في اصحاب الصيرفات والشركات والمصارف ولكن بارباب الفساد المتواجدين في اسواق بيع العملة".بشأن الصراع الامريكي الايراني ووساطة العراق، اكد مسؤول المكتب السياسي لحركة امتداد انه "نتخلص من هذه الازمات بوجود حكومة وطنية ليس لها جذور خارجية من الشرق او الغرب"، مردفا :"نحن الان نعمل على ارضاء الاطراف الخارجية ونترك الاعمال الداخلية المهمة".واوضح ان "اقصاء الصدر من تشكيل الحكومة الحالية جاء بسبب قرار ايراني وهو ما اسقط شرعيتها".