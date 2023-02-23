زيارات مكوكية لحسم الملفات العالقة بين بغداد واربيل

داخل الاقليم وخارجه مع بغداد، البارتي واليكتي يسعيان للخلاص من قبضة الخلافات، خلافات داخلية حول العديد من الملفات ابرزها ادارة الحقول النفطية والمناصب العليا في كردستان وضعت لها قيادة الحزبين في اربيل مسودة بصيغة ترضي الطرفين ودراستها جارية لحين انهاء شعار تأجيل الأجتماعات والعودة لحل الخلافات الذي باتت قريباً.اما الخلاف المتواصل بين حكومة المركز والاقليم فاحيط بزيارات مكوكية، وفود تذهب لبغداد واخرى لاربيل ، اخرها زيارة الوفد الكردي الى وزارة النفط لمناقشة قانون النفط والغاز ، زيارة انتهت بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لاعادة صياغة القانون ، فيما تشير مصادر الى دخول الوساطة الدولية على خط الخلاف لانهائه ، كما تؤكد اوساط نيابية على ضرورة انهاء المسائل العالقة في نهاية المطاف.