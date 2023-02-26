مسودة قانون الموازنة تصل الى البرلمان مطلع آذار.. موازنة انفجارية وعجز غير مسبوق

لا تزال الانظار ترنو صوب موازنة العام الحالي، ليست الشعبية فحسب بل النيابية هي الاخرى تنتظر وصولها الى البيت التشريعي لادخالها مرحلة الدراسة والقراءة ومن ثم التصويت، موازنة وصفت بالانفجارية وبنسبة عجز قد تصل الى سبعين ترليون دينار بعد قرار تعديل سعر صرف الدولار.الاوساط النيابية رجّحت ارسال مسودة القانون خلال الاسبوع الحالي الى مجلس النواب الذي اعلن عن استعداده لدراستها ومناقشة بنودها مع اخذ سرعة الحسم بعين الاعتبار بغية تحقيق الانعكاسات الايجابية على واقع البلد.