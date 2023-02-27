برلماني يكشف عن شرط لإلغاء قانون "سانت ليغو"

وقال الركابي في حديثه لبرنامج ( بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "جمعنا اكثر من 70 توقيعا نيابيا لألغاء الفقرة التي تخص تعديل قانون الانتخابات لكن البرلمان قام بتأجيلها الى جلسة السبت المقبل"، مشيرا الى ان "هناك مجموعة من الاعتراضات على قانون سانت ليغو".واضاف الركابي، ان "التسميات التي يطلقها البعض مثل تجميد او تقليص مجالس المحافظات لا تعني الغاءها"، مبينا ان " اغلب المعترضين يعملون على ايجاد قانون اخر ينصف جميع المكونات".وتابع :"الارقام التي تتكلم عنها الكتل السياسية في تغيير قانون سانت ليغو من 1.9 الى 1.7 هي اقصاء للعديد من المكونات والحل في الغاء القانون وليس تعديله".واشار الى ان "المستقلين قدموا اعتراضهم على فقرة عدم تحديد الانفاق الانتخابي"، مستدركاً :"بعض النواب وصلت دعاياتهم الانتخابية الى 3 مليارت دولار ورئيس الكتل هو من يقوم باعطائها".وبشأن الانتخابات المبكرة، اكد الركابي أن "بعض الكتل السياسية تدعو للعودة الى الفرز اليدوي بالرغم من ان العراق يمتلك ادوات الكترونية جيدة "، منوهاً ان " الامر يدل على وصول بعض الكتل السياسية الى مبتغاها وهوالتزوير".وطالب الركابي المفوضية العليا للانتخابات بـ"أعلان النتائج بعد 24 ساعة من اتمامها"، مردفا:" العراق يعيش ازمة ثقة وهناك فجوة بين المواطن والسياسي".