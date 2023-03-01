نائب: البرلمان بصدد مناقشة هيكلة شركة الاستكشافات النفطية

وقال الطوكي في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية ، إن "لجنة النفط والثروات الطبية النيابية قامت بتشكيل لجنة متخصصة في التدقيق بعقود شركة ناقلات النفط في الحقل الشمالي كون كلفة نقل البرميل الواحد وصلت الى 16 دولارا"، مؤكدا ان " اللجنة بحثت مع مدير شركة الناقلات النفطية ملف اسعار النقل".واضاف ان "شركة النقل في الوزارة لا تملك سوى 4 ناقلات نفطية "، مردفاً: "الحكومة تعلل السبب الى انها شركة حكومية ويجب دعمها وان لا يتم التعاقد مع اخرى اهلية".وتابع :"دورنا الرقابي كلجنة النفط والغاز النيابية يحث علينا مخاطبة الوزارة بأيقاف هذا المشروع وهي من تتحمل المسؤولية بعدها"، موضحا ان " شركة نفط الشمال تتعاقد مع شركات اهلية دون الرجوع الى سومو".واشار الى ان "الكثير من عقود النقل فيها شبهات وهناك اشخاص مستفيدين من الامر"، لافتا الى ان "سومو ضمن قائمة الشبهات".وبين ان "مجلس النواب بصدد مناقشة هيكلة شركة الاستكشافات النفطية"، مؤكدا ان"العقود المبرمة مع الشركات العراقية يوجد بداخلها تعاقدات مع اخرى غير عراقية"، مشددا على "ضرورة دعم شركة النقل ودعمها، على اعتبار الاموال التي تعطى للتعاقد مع الشركات غير العراقية تكفي لشراء ناقلة بحرية جديدة".ولفت الى ان "النفط في الحقول الشمالية لا يتم تصديره بالكامل مع ارتفاع كلفة النقل فيه"، موضحا ان "شركة النفط في البصرة عليها غرامات تجاوزت الـ 10 مليار دولار ".