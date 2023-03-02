الزراعة النيابية: هناك مؤامرة خارجية لتدمير الزراعة في العراق

وقال الجبوري في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "منذ عام 2003 ولغاية الان هناك مخطط كبير ضد العراق من اجل تدمير الزراعة فيه بعد اطلاق رصاصة الرحمة على الزراعة فيه وخشية دول الجوار من تحول العراق من مستهلك الى مصدر للمواد الزراعية"، مشددا على ان "هناك مؤامرة خارجية ضد العراق والزراعة فيه لتحويله الى بلد مستورد حتى للماء والى ابسط المنتجات الزراعية".واضاف: "ارتفاع الأسعار تحصيل حاصل لما يحدث في العراق والمستفيد الأكبر من هذه الازمة هي الدول المحيطة للعراق مثل تركيا وايران بعد ان اصبح العراق سوقا لتصريف بضائعها الزراعية".وبين الجبوري، انه "لا نجد اذان صاغية من الحكومة لمناشداتنا لحل ازمة المياه مع دول الجوار، التي فاقمت الازمة الزراعية في البلاد".