الجبوري يكشف عن إجراءات جديدة تخص الدولار

وقال الجبوري في حوار خاص مع فضائية السومرية، إن "السوداني هو منقذ العملية السياسية بشكل عام، وهو آخر فرصة لإصلاح مسارها كما أنه جوكر الإطار التنسيقي"، لكنه أشار إلى أن "السوداني لم يكن حاسماً في التعاطي مع رموز الفساد وقضايا الفساد الكبرى؛ بسبب إرادة القادة السياسيين الذين جاءوا به".وأردف: "الفاسدون يصولون ويجولون ويجلسون بجوار رئيس الحكومة الحالي"، مبيناً أنه "لم يذهب للرؤوس الكبيرة، بل أطلق سراح العديد منهم، بسبب ضغوطات السياسيين".وتابع، أن "التيار الصدري خذل شركائه في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد انسحابه من العملية السياسية"، موضحاً أنه "أخبرهم بالانسحاب قبل نصف ساعة فقط، وهذا اضطر السيادة والديمقراطي الى الاتجاه نحو الإطار وتشكيل إدارة الدولة".لمشاهدة الحلقة كاملة انقرفي سياق آخر، لفت الجبوري إلى أن "استمرار مسألة عدم السيطرة على العملة الأجنبية سيرفع عدد البنوك الممنوعة من الدولار إلى 30 مصرفاً".وأشار إلى أنه "من اجل الحد من الفساد وعدم ذهاب الدولار الى دول محظورة او منظمات غير شرعية قررت أمريكا ان تطبق إجراءات الكترونية في العراق"، مبيناً أن "العراق ذاهب باتجاه خطوة كبيرة تخفض الاستعمال النقدي حتى بالدينار العراقي بنسبة 80 - 90 %".كما رأى أن "النظام السياسي هو صنيعة أمريكية، ولا يستطيع السوداني منع تحركات السفيرة"، مشدداً على أن "العراق يحتاج الشراكة مع أمريكا لإرساء الأمن".