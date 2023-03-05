الجبوري: سانت ليغو استهداف مباشر للتيار الصدري

اعتبر رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، اليوم الأحد، قانون "سانت ليغو" استهدافاً مباشراً للتيار الصدري، فيما حذر من تمريره.





وتابع، "لو كان التيار الصدري موجوداً في البرلمان لما طرح هذا القانون على جدول الأعمال".



لمشاهدة الحلقة كاملة انقر



وأضاف، أن "الإطار التنسيقي وجد في 1.9 من سانت ليغو محاولة جيدة لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقابل تكبيد التيار الصدري خسارة نحو 30 مقعداً، وهذا لا يمثل الإرادة الحقيقية للناس".



وبين الجبوري، أن "سانت ليغو هو استهداف مباشر للتيار الصدري وللقوى المستقلة والناشئة"، متوقعاً "عدم المضي به".



وقال أيضاً، إن "مفوضية الانتخابات ادارت الانتخابات الأكثر نزاهة في تاريخ العراق وتصرفت بطريقة حيادية تامة، وأكبر دليل على نجاحها هو عدم رضا الطبقة السياسية عليها". وقال الجبوري في حوار خاص مع فضائية السومرية، إن "الرجوع لقانون سانت ليغو هو تقدير خاطئ"، مستدركاً: "من تبنى هذا القانون لا يدرك حجم المخاطر التي تهدد العملية السياسية ووضع الحكومة في نظر الشعب، بل حتى أنه يعد ارتداداً واستغلالاً للسلطة في تبني قانون يعزز نفوذ تحالف إدارة الدولة ويعتبر اقصاء للقوى الجديدة".وتابع، "لو كان التيار الصدري موجوداً في البرلمان لما طرح هذا القانون على جدول الأعمال".لمشاهدة الحلقة كاملة انقر هنا. وأضاف، أن "الإطار التنسيقي وجد في 1.9 من سانت ليغو محاولة جيدة لحصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقابل تكبيد التيار الصدري خسارة نحو 30 مقعداً، وهذا لا يمثل الإرادة الحقيقية للناس".وبين الجبوري، أن "سانت ليغو هو استهداف مباشر للتيار الصدري وللقوى المستقلة والناشئة"، متوقعاً "عدم المضي به".وقال أيضاً، إن "مفوضية الانتخابات ادارت الانتخابات الأكثر نزاهة في تاريخ العراق وتصرفت بطريقة حيادية تامة، وأكبر دليل على نجاحها هو عدم رضا الطبقة السياسية عليها".