البرلمان ينهي القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

أدرج ثلاث مرات على جدول أعمال الجلسات، في الاولى رفعت الجلسة بالكامل بعد كسر النصاب وفي الثانية أجّلت الفقرة، اما الثالثة فتمكّن البرلمان من إنهاء القراءة الثانية، هكذا هي المراحل التي مرّ بها مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رغم الاعتراضات النيابية على صيغة القانون.القوى الناشئة والمستقلّة استنفدت خياراتها لعرقلة تمرير القانون لا سيما وانها طالبت رئاسة المجلس برفعه من اجندة الجلسة الاخيرة، لكن للاغلبية النيابية كلمة الفصل، والخيار الاخير متروك للشارع وفق نواب.