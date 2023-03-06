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السومرية تفتح ملفي التواجد الأمريكي وأزمة الدولار مع سفيرة واشنطن
خاص السومرية
2023-03-06 | 15:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,091 مشاهدة
أكدت السفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، أن بلادها ملتزمة بالعمل مع الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وفيما أشارت الى أن العراقيين لا يريدون أن يعيشون مع ما وصفتهم بـ"ميلشيات توثر على أمنهم"، كشفت عن تفاصيل تخص "أزمة الدولار".
وقالت رومانوسكي خلال حديثها لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، ملتزمون بالعمل مع الحكومة العراقية والسيد السوداني ولدينا الكثير من المصالح المشتركة وهناك مصالح أخرى نحتاج الى إيجاد طرق لزيادة التعاون".
وأضافت أن "اللقاءات مع السوداني هي من اجل بحث توسيع التعاون منها زيادة الاستقلال في مجال الطاقة وتطوير القطاع الخاص"، معتبرة أن "زيارة وزير الخارجية العراقي الى واشنطن كانت فرصة مهمة".
وعن طبيعة التواجد الأمريكي في العراق، قالت رومانوسكي، إن "رئيس الوزراء قد أوضح بشكل كبير أن التواجد الأمريكي هنا مهم للعمل مع القوات الأمنية العراقية"، كاشفة "اتفقنا في 2021 مع الحكومة العراقية أن دورنا سينتقل الى دور الاستشارة وهناك حاجة الى مواصلة الشراكة القريبة وعلاقة العمل التي توجد لدينا مع القوات الأمنية العراقية".
وبشأن الحديث عن سبب توقف استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وهل حصلت واشنطن على ضمانات، قالت السفيرة الأمريكية، "العراقيين لا يريدون أن يعيشون مع ميلشيات تحكم وتوثر على أمنهم"، مضيفة "لدينا مصالح مشتركة وسنواصل العمل لضمان التعاون".
وفي شأن اتفاق العراق مع شركة سيمنز الألمانية وهل يزعج هذا الاتفاق الولايات المتحدة، قالت رومانوسكي، إن "الولايات المتحدة ترحب بالتنافس ونعتقد أن التنافس طريقة فعالة في التقنية والأسعار التنافسية".
وأضافت "لسنا في موقع للدخول في تنافس أو ننزعج أن شركات طاقة أخرى تريد المشاركة"، معرباً عن اعتقادها أن "هذا فقط يقوي ويساعد السوداني على انجاز ما يريد القيام به".
وحول الاتهامات التي توجهها جهات سياسية لواشنطن بشأن "أزمة الدولار"، أكدت رومانوسكي، أن "الولايات المتحدة ليست هي من يضع سعر الصرف أو نحدد كميات الدولارات المتوفرة في البنك المركزي العراقي هذه القصة تم تشويهها".
وأشارت الى أن "الضوابط التي تم وضعها ضد عمليات غسيل الأموال وكنا نعمل مع البنك المركزي العراقي لوضع هذه الضوابط في مكانها قبل سنتين وقمنا بالتدريب بشأنها"، موضحة أن "جزءاً من الضوابط التي تم وضعها هي القيام بطريقة شرعية في التعاملات وأن يكون البائع مشروع والأموال التي يتم نقلها تكون مشروعة، وهي جزء من مكافحة غسيل الأموال".
وفي ردها على سؤال عن كثرة لقاءاتها في العراق، قالت السفيرة الأمريكية، "أنا كسفيرة أقوم بواحدة من أهم الوظائف في التواصل مع الحكومة والمجتمع المدني والتواصل مع المجتمع الدولي"، مضيفة "نحاول أن نبني علاقات تعاون بين الولايات المتحدة والعراق".
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