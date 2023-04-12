مخاوف شعبية من احتمالية عودة ارتفاع سعر صرف الدولار

خاص السومرية

معاناة المواطنين مع الدولار لا تزال مستمرة، فحتى مع انخفاض اسعاره في البورصات المحلية الا ان غالبية اصحاب المحال التجارية يخشون من عودة ارتفاع سعر الصرف مجددا.