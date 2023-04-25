عجز كبير في الموازنة وضرائب جديدة تثير مخاوف المواطنين

العجز الكبير في قانون الموازنة التي ينوي البرلمان تمريرها سيتم تغطيته بحسب المعلومات الواردة من خلال رفع الضرائب على الوقود بانواعه اضافة الى فرض ضريبة سفر بقيمة خمسة وعشرين الف دينار على المواطنين.مختصون وصفوا العجز في الموازنة المقبلة بالكبير وان هنالك طرقا عدة لاستحصال الضرائب يمكن للحكومة اللجوء اليها لسد العجز.