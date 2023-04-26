الاقتصاد العراقي بحاجة لتنويع مصادره لتلافي اثار الاهتزازات

مع توقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العراقي، وما يشهده من تعافي الا ان تنوع الايرادات يبقى اولوية ملحة، وهي خطوة يرى مختصون صعوبة تحققها من دون دعم القطاع الخاص بناءً على خطوات عملية تدفع نحو دعم الصناعة والزراعة ليسندان بدورهما أقتصاد الدولة الى جانب النفط.ويرى اخرون ان العمل وفق الخطط التنموية الاقتصادية يمثل هو الاخر علاجاً لازمة الريع الاحادي، أذ لا بد من الانشغال بتوفير المشاريع سريعة الانجاز لتحقيق النتائج المطلوبة.ويؤكد المختصون ان استمرار أسعار النفط المرتفعة سيدعم الآفاق الاقتصادية للعراق في الفترة المقبلة، لكن من المتوقع أن يتراجع ذلك تدريجيا على المدى المتوسط ما لم تتنوع مصادر الاقتصاد.