ارتفاع مفاجئ لاسعار النفط بعد تخفيض اوبك الطوعية للانتاج

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا في الاسواق العالمية مع اعلان دول منظمة أوبك عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون وستمئة الف برميل يوميا ابتداء من ايار المقبل، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليوني برميل يوميا، وسط توقعات الخبراء بمواجهة حقيقية بين أوبك والولايات المتحدة خلال أيام.خبراء اقتصاد اشاروا الى ان مجموع التخفيضات في انتاج اوبك بلس خلال الشهور الاخيرة بلغت نحو ثلاثة ملايين وسبعمئة الف برميل يوميا وهو ما يعني تحمل اوبك لعبء تكييف الاسعار في السوق النفطية العالمية والمحافظة على اسعار نفط اعلى من مستوى ثمانين دولارا للبرميل في ظل ازمة الركود التضخمي التي يعاني منها العالم حالياً.هذه السياسة بحسب مختصين في الشأن النفطي لا تترك اثرا سلبيا على السعودية والامارات اللتان تقومان حاليا بشراء المنتجات النفطية الروسية والمحافظة على طاقتهما التصديرية من النفط الخام، لكن في المقابل ادت هذه السياسة الى خسارة العراق لجزء من السوق الهندية اذ انخفضت الصادرات النفطية العراقية الى الهند من أكثر من مليون برميل الى نحو ثمانمئة وثلاثين ألف برميل يوميا في حين ضاعفت روسيا صادراتها الى الهند بأكثر من اثنين وعشرين مرة لتزيح العراق عن الصدارة.