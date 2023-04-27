إنخفاض ملحوظ في أسعار الصرف واستمرار الارتفاع بأسعار البضائع

بعد أن ذاق المواطن مرارة إرتفاع أسعار صرف الدولار وتقلّباته والتي سرعان ما انعكس أثرها على أسعار السوق بصورة عامة، لتبقى هذه المعاناة مستمرّة حتى مع هبوط الدولار الى ما دون المئة والأربعين ألف دينارا.مواطنون عبّروا عن استيائهم جراء استمرار الارتفاع بأسعار المواد الاستهلاكية بصورة عامة بالتزامن مع انخفاض هو الاول من نوعه منذ عامين بسعر الصرف.التخوف من عودة كفة العملة الخضراء للارتفاع حجة استغلها بعض التجار ليزيدوا الطين بلة ويبقى المواطن البسيط ضحية وهو ينتظر رقابة اقتصادية حقيقية تفرض بشكل مستمرّ على اصحاب محال الجملة بصورة عامة.