تخصيصات الرئاسات في الموازنة تزداد أضعافا مقارنة بالسنوات السابقة

ارتفعت اضعافا قياسا بالسنوات السابقة ، التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث في موازنة العام الحالي بلغت ارقاما خيالية ورئاسة الوزراء تحتل المرتبة الاعلى فبعد ان كانت حصتها تسعمئة وثمانية وتسعين مليارا في عامي الفين وعشرين، وواحد وعشرين، استحوذت في هذا العام على ثلاثة ترليونات، في وقت يطالب نواب بتخفيض النفقات لسد العجز الكبير في الموازنة.هذه الارقام شخصها نواب في القراءة الثانية لقانون الموازنة، في وقت لم تكن حصة المحافظات المتضررة بالمستوى المطلوب، كما يسعى العديد من النواب الى تخفيض تخصيصات الرئاسات على اعتبار انها لا تقدم خدمة مباشرة للمواطن.