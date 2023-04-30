برلماني يكشف "سراً" عرقل تمرير قانون الانتخابات

ووسط شد وجذب ورفض من قبل قوى سياسية ومظاهرات احتجاجية، وعدة معرقلات أخرى، صوّت مجلس النواب في جلسة طويلة، تخللتها مشادات عقدت ليل الأحد 25 آذار الماضي وامتدت لساعات صباح الاثنين 26 آذار، على التعديل الثالث لقانون الانتخابات.وقال القدو في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "أحد أسباب عرقلة تمرير قانون الانتخابات قبل شهر هو اشتراط الحزب الديمقراطي فتح مراكز اقتراع في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، وهو الأمر الذي وافقت عليه القوى السياسية مرغمة فيما بعد لإرضاء الديمقراطي".وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي مستفيد من عدم عودة النازحين من مخيمات النزوح في الإقليم إلى مناطق سكناهم، إذ يعتبرهم أصواتاً انتخابية مضمونة".وأشار القدو، وهو نائب عن المكون الشبكي، إلى أن "الايزيديين القابعين في مخيمات الاقليم هم تحت سلطة كردستان ولا تسمح لهم بالعودة"، مبيناً أنه "من يريد الخروج من مخيمات النزوح يجب أن يخرج دون مواد واعانات"، مردفاً أن "المخيمات في دهوك هي لقمة سائغة للحزب الديمقراطي للحصول على مكاسب سياسية"، وفق قوله.واعتبر، أن "اتفاقية سنجار ولدت ميتة ولم تلبِ طموحات الشعب الايزيدي".