هيكلة المعامل والمصانع.. مختصون يعزون اسباب تراجع الصناعة الى عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي

مختصون عزوا اسباب تراجع الصناعة والخسائر التي لحقت باغلب المصانع في القطاع العام الى عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي فضلا عن فتح الحدود امام المستورد من دون خضوعه الى معايير التقييس والسيطرة النوعية.