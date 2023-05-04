شنكالي: العجز بالموازنة غير حقيقي ومفتعل من قبل اطراف

وقال شنكالي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هناك رضا على الموازنة الحالية والعجز المالي فيها غير حقيقي ومفتعل من قبل بعض الأطراف السياسية لتأخير تمرير الموازنة"، مؤكدا ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني داعم لهذه الحكومة ولبرنامجها الحكومي".وأضاف: "نحن مع تعظيم الموارد وتقليل الهدر في موارد الدولة وعلى إدارتها بالشكل الذي يضمن اقتصادا قويا"، مبينا ان "ان مبيعات العراق من النفط خلال الأشهر السابقة كانت بأسعار جيدة والعجز المالي غير حقيقي لوجود أموال مدورة من الموازنات السابقة والمالية لديها أموال المشاريع الاستثمارية التي لم تنجر ويجب الوقوف عند تحديد سعر النفط والا نقف عند العجز في الموازنة كونه غير مهم".وأشار شنكالي الى انه "يجب تخفيض سعر برميل النفط على الأقل بـ15% من السعر الحالي وذلك لتحقيق التوازن في الموازنة وعدم حدوث عجز كبير في الموازنة".