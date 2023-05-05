رئاسة البرلمان تتوعد النواب المتغيبين: إجراءات صارمة تنتظركم

وقال عبد الله في حديث لـ السومرية، إن "اجتماع رئاسة البرلمان الذي عقد الجمعة الماضي، ناقش مسألة غياب بعض أعضاء مجلس النواب عن الجلسات البرلمانية".وأضاف، أن "هناك نواباً يشاركون في منتديات او اجتماعات او مؤتمرات بتخويل من البرلمان"، مبيناً أنه "في المقابل هناك أعضاء يتغيبون دون حجة قانونية وهؤلاء ستتخذ بحقهم إجراءات قانونية رادعة".ويوم الجمعة الماضي، ذكر مجلس النواب في بيان مقتضب، أنه "عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، فضلاً عن القوانين غير المُشرَّعة الموجودة لدى اللجان الدائمة، والعمل على إقرارها خلال جدول زمني محدد".