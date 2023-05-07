مباحثات مستمرة للتحضير الى الانتخابات وسعي لتغيير المفوضية

حراك حثيث تجريه القوى السياسية للتحضير الى الانتخابات المقبلة، عملية انتخابية قد لا يكتب لها النجاح ما لم تحظَ بمشاركة شعبية واسعة لا تتحقق إلا بتعزيز الثقة مع المواطنين.ومن بين اهم النقاط التي تُبحث هي تلك التي تتعلق بتغيير مفوضية الانتخابات، وهي خطوة يراها البعض بانها يراد منها تحقيق المكاسب الحزبية.وقد لا تشغل العملية الانتخابية اهتمام المواطن في الشارع خاصة مع تزعزع الثقة بين الاوساط الشعبية والقوى السياسية التي تتهم عادة بالبحث عن مصالحها دون مصالح المواطنين .