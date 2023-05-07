لجنة النزاهة تعتزم تشكيل لجان فرعية لكشف الفساد

بناءً على الدور الرقابي المناط بها، لجنة النزاهة النيابية تشكل لجانا فرعية من اعضائها للوقوف على مكامن الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة في خطوة تعتبر الاولى من نوعها في عمل اللجنة .الرقابة ستكون عبر توزيع ملفات جميع الوزارات ومؤسسات الدولة التي حملت شارة الفساد بيد اعضاء لجنة النزاهة الذين يرون بعض قرارات الحكومة بأنها مخالفة للقانون .وتشكل ظاهرة الفساد في العراق خطرا حقيقيا على مقدرات البلد، وارقامها دخلت موسوعة غينيس للارقام القياسية والسبب يعود الى تركيبة النظام السياسي التي تعتمد المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات، وفق مختصين .