برلماني: "إجحاف كبير" بموازنات الوسط والجنوب.. المعيار السياسي طغى على الاقتصادي



السومرية نيوز – سياسة



أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، اليوم الاثنين، ان هناك اجحافاً كبيراً بحق محافظات الوسط والجنوب في التخصيصات المالية بالموازنة الاتحادية، فيما أشار الى أن المعيار السياسي طغى على المعيار الاقتصادي.





وأضاف ان "المسؤولية تقع على عاتق الكتل المنضوية في الحكومة والكتل الشيعية والكتل الممثلة للفرات الأوسط والجنوب، بأن تقف ضد هذا التقسيم المجحف".



وأشار النائب المستقل الى ان "محافظات الوسط والجنوب المنتج الوحيد في الحكومة وهي المنكوبة ويوجد ارتفاع في مستوى الفقر ويجب ان تتم معالجته". وقال السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك اجحافاً كبير بحق محافظات الوسط والجنوب البالغ عددها 9 محافظات والتي تبلغ عدد نفوسها 15 مليون، إذ يحصلون على 268 مليار، وهي ضئيلة مقارنة بمحافظات (ديالى والانبار ونينوى وصلاح الدين)".وأضاف ان "المسؤولية تقع على عاتق الكتل المنضوية في الحكومة والكتل الشيعية والكتل الممثلة للفرات الأوسط والجنوب، بأن تقف ضد هذا التقسيم المجحف".وأشار النائب المستقل الى ان "محافظات الوسط والجنوب المنتج الوحيد في الحكومة وهي المنكوبة ويوجد ارتفاع في مستوى الفقر ويجب ان تتم معالجته".

وأوضح السعبري، أن "توزيع التخصيصات المالية في الموازنة تم على معيار الاتفاقات السياسية"، مشددا على "ضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل نواب محافظات الوسط والجنوب بشأن حصص محافظاتهم".