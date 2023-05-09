اللجان النيابية تكثف اجتماعاتها.. والمالية النيابية تسابق الزمن‎‎

اجتماعات غير مسبوقة تجرى داخل اللجان النيابية وكأنها تسابق الزمن، القوانين التي ستقر في الأيام المقبلة هي التي جمعت اللجان الدائمة على طاولة واحدة للتحضير لها في محاولة لإدراجها على جدول اعمال البرلمان بعد التصويت على الموازنة.الموازنة هي الشغل الشاغل بالنسبة للبيت التشريعي واللجنة المالية على وجه التحديد اذ تكثف الاخيرة اجتماعاتها داخل البرلمان وخارجه لدراسة ارقامها المالية مع الجهات التنفيذية، ولم يتبق امامها سوى سبع وزارات وبعدها الذهاب نحو التصويت.