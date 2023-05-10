البرلمان يصوت على خمس وثلاثين مادة من قانون الضمان الاجتماعي

بعد امد طال انتظاره من قبل شرائح واسعة ظل مستقبلها مجهولا لقانون اهمل داخل البرلمان لسنوات طويلة، صوّت البيت التشريعي على خمس وثلاثين مادة من اصل مئة وثلاث عشرة مادة من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي استحوذ على جدول اعمال البرلمان في جلسة اتفق فيها النواب على تمريره .المواد المتبقية سيتم التصويت عليها في اقرب جلسة مقبلة، وقد حدد القانون سن التقاعد بثلاثة وستين عاما وخدمة لا تقلّ عن خمس عشرة سنة، فيما يرى الكثير من المتابعين بأن القانون سينعش القطاع الخاص ويقلل رغبة الكثيرين بالذهاب الى القطاع العام .