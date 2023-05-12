المسلماوي: رئيس شبكة الاعلام خالف القانون وتسبب بهدر المال العام

وقال المسلماوي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "رئيس شبكة الاعلام خالف قانون شبكة الاعلام العراقي المرقم 26 لعام 2015 وتعديله عام 2017 بالجمع بين الجانب التنفيذي والجانب الرقابي"، موضحا ان "عمل مجلس الأمناء هو رسم السياسات العامة ومراقبة الشبكة والحفاظ على استقلاليتها ووجدنا مخالفة واضحة حيث ان رئيس الشبكة يخول رئيس مجلس الأمناء بكتاب رسمي وبتوقيعه ويخوله إدارة الشبكة".وأضاف: "القانون ينص على ان مجلس الأمناء ليس جهة تنفيذية وانما جهة رقابية ولا يجوز لهم العمل في الأمور التنفيذية ووجدنا كتب رسمية تخول رئيس مجلس الأمناء بان يصبح رئيس الشبكة، كما وجدنا كتب يوجه من خلالها رئيس مجلس الأمناء رئيس الشبكة وبنفس الاسم والتوقيع وهذه مخالفة صريحة للقانون".وأشار الى ان "هذه المخالفات تسببت بهدر المال العام ومنها جوانب صرف مالية ونفس الشخص يوقع كرئيس مجلس الأمناء وبنفس الوقت رئيس الشبكة ويخوله بالصرف على الرغم من ان القانون ينص بشكل دقيق ان أعضاء مجلس الأمناء واقربائهم من الدرجة الأولى والثانية ليس لهم الحق في ان يقوموا بعلاقات مع جهات خارجية مثل العلاقات التجارية".