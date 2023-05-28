مهرجان عشتار للثقافة والفنون: "رحال" للإعلامي علاء بتي أفضل برنامج لعام 2023

السومرية نيوز – بغداد



أعلن القائمون على مهرجان عشتار للثقافة والفنون بدورته الثانية، اليوم الاحد 28 مايو/أيار 2023، فوز برنامج "رحال" للإعلامي علاء بتي، والذي يعرض على شاشة قناة السومرية، على جائزة أفضل برنامج لعام 2023 للمرة الثانية على التوالي.







ومن المقرر، إقامة مهرجان عشتار للثقافة والفنون بدورته الثانية على ارض معرض بغداد الدولي يوم غد الاثنين. وقال مدير المهرجان، ايمن السعدي، في حديث للسومرية نيوز، "برنامج رحال سيحصد جائزة أفضل برنامج للام 2023 خلال مهرجان عشتار للثقافة والفنون بدورته الثانية والذي سيقام يوم غد الاثنين على ارض معرض بغداد الدولي".ومن المقرر، إقامة مهرجان عشتار للثقافة والفنون بدورته الثانية على ارض معرض بغداد الدولي يوم غد الاثنين.

يشار الى انه في الدورة الأولى من مهرجان عشتار للثقافة والفنون، حصد رحال ايضاً على الجائزة كأفضل برنامج.



"رحال" برنامج اجتماعي ترفيهي يسلّط الضوء على حياة شرائح من المجتمع العراقي وبالأخصّ البعيدة عن وسائل الإعلام. يقوم المقدّم علاء بتي بالتعايش معهم ويُعرّف المشاهدين على طريقة حياتهم ويوثّق عاداتهم وتقاليدهم والمهن التي يمارسونها. كما يتجوّل في مدن العراق وقراها ليكشف لنا النقاب عن ارث تاريخي عريق تمتاز به مناطق العراق المتنوعة.



البرنامج الذي لاقى رواجا كبيرا بين العراقيين، وحصد ملايين المشاهدات ان كان عبر شاشة السومرية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، بمختلف أجزائه، تمكن سابقاً من أن ينال رضا اللجان التحكمية في المهرجان السنوي لـ "فنانون بلا حدود". فحصدت السومرية جائزة أفضل برنامج وثائقي لعام 2020، بدرع ونجمة ذهبية.



لم يتوقف النجاح عند هذا الحدّ، فكان لبرنامج رحال والاعلامي علاء بتي فرصة جديدة لنيل جائزة أخرى نظرا لنجاح البرنامج بتوثيق عادات وتقاليد مختلف ابناء المجتمع العراقي. وحصد على الجائزة الثانية في مهرجان صدى المشاهير في عام 2021، ليكون البرنامج قد حصد على جائزتين كأفضل برنامج وثائقي لعام 2020.