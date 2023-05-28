نائب: اعتراضات الكرد على الموازنة "حزبية".. هذا موعد الإقرار

وقال الكرعاوي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الديمقراطي يتحجج بالاتفاقات السياسية في ما يتعلق بموضوع الموازنة"، مبيناً ان "الاتفاقات نصت على أن يكون تصدير النفط عبر شركة "سومو"، وإنشاء حساب لدى البنك المركزي العراقي، وأن يخول رئيس الوزراء، وزارة المالية بصرف المبالغ للإقليم، وجميع هذا الشروط هم موافقون عليها شكلياً لكن يرفضون تضمينها في الموازنة".وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي هو الوحيد الذي ابدى اعتراضاً على قانون الموازنة من القوى الكردية"، معتبراً هذا الاعتراض "حزبي وليس جماعيا من كل القوى الكردية".ونوه الكرعاوي، إلى "نهاية الأسبوع الجاري قد نشهد تمرير الموازنة اما إذا تغير الجو السياسي فقد يتأخر الموضوع".