البرلمان يحدد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على الموازنة

بعد دراسة دامت شهرين تقريبا واستضافات للجهات التنفيذية وخلافات سياسية، الموازنة الاضخم في البلد تقترب من موعد التصويت وتحتكر جدول اعمال البرلمان بلا منافس، فيما ابدت اللجنة المالية استغرابها من إجراءات المجلس بعرضها للتصويت دون إكمال إجراءاتها .الجلسة ستعقد بناءً على رغبة نيابية تمثلت بجمع تواقيع للاسراع بالتصويت على الموازنة، وتحركات سياسية تقول المصادر عنها توصلت لاتفاق بشأن المواد الخلافية، فيما رجح نواب امكانية لتمريرها بجلسة واحدة اذا ماتم انصاف المحافظات والاخذ بالملاحظات التي قدمت الى اللجنة المالية.