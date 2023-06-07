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وزير النفط يكشف للسومرية عن إمكانية تعويض العراق للغاز الايراني
خاص السومرية
السومرية نيوز – اقتصاد
حدد وزير النفط حيان عبد الغني من البصرة، اليوم الأربعاء، فترة الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز، فيما أشار الى وزارة النفط لديها خطة طموحة لاستثمار كميات كبيرة من الغاز.
2023-06-07 | 07:44
Alsumaria Tv
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وزير النفط يكشف للسومرية عن إمكانية تعويض العراق للغاز الايراني
1,989 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
حدد وزير النفط حيان عبد الغني من البصرة، اليوم الأربعاء، فترة الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز، فيما أشار الى وزارة النفط لديها خطة طموحة لاستثمار كميات كبيرة من الغاز.
وقال عبد الغني في حديث لـ السومرية، ان "وزارة النفط لديها خطة طموحة لاستثمار كميات كبيرة من الغاز"، مشيرا الى ان "مشاريع الغاز تحتاج الى فترة ليتم تنفيذها وتنحصر بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات".
وأضاف: "خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف نتمكن من استثمار كميات كبيرة من الغاز وضخها باتجاه الشبكة الوطنية لتزويد محطات الكهرباء بالغاز".
وأعلن وزير النفط، انه "خلال الخمس سنوات المقبلة سيكون هناك اكتفاء ذاتي للعراق من الغاز".
وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء قال حيان خلال زيارته البصرة، إن وزارة النفط ستقوم بتنفيذ مشاريع ستراتيجية بالبصرة والمحافظات التي فيها حقول نفطية وستكون مشاريع لمراكز طبية وجسور ومدارس وغيرها.
وتعهد الوزير بإكمال المشاريع التي تنفذها الوزارة بالبصرة مبينا ان مركز الطب النووي واحد من أهم المشاريع التي ستخدم العراقيين سيتم افتتاحه قريبا.
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