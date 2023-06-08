نائبة تكشف سبب تأجيل جلسة التصويت على الموازنة المالية

وقالت الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تأجيل موعد توقيت الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023 أمر طبيعي".وأضافت، أن "هناك إجراءات نيابية لإكمال بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بالقانون، اضافة إلى تحقيق اكتمال النصاب القانوني".وأوضحت الموسوي، وهي (عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عن كتلة الصادقون)، أن "جلسة اليوم هي جلسة تأريخية وتتطلب حضور جميع النواب أو النصف زائد واحد من الحضور".وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس النواب، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الموازنة، تم تأجيلها إلى الساعة الثامنة مساء اليوم".يذكر أن دائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد حددت، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، موعداً للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة، داخل قبة البرلمان.