نصيف: تعرضت لضغوط بسبب كشف ملفات فساد ضد مدير عام المصافي

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "النظام السياسي مبني على المحاصصة وكل حزب لديه من يمثله في السلطة التنفيذية من مدراء عامين ووزراء، وعلى سبيل المثال مدير عام المصافي قدمت ضده أكثر من 100 ملف فساد ولكن واجهنا ضغوطات من قبل نواب ووزراء تدخلوا من اجل حمايته على الرغم من ان البعض بعد الاطلاع على الملفات أكدوا انه فاسد ويجب ان يقال"، موضحة انه "هناك جهات سياسية ونواب يقفون مدافعين عن الفاسد ويتهمون المستجوب بالابتزاز فكيف سيتم القضاء على الفساد".وأضافت: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تكفل بملف تقييم عمل الوزراء والجهاز الإداري من مسؤولية مجلس النواب وعلى سبيل المثال مدير عام في المالية وبعد الاتصال بالوزيرة والتي اكدت فساده تم اقالته من قبل رئيس الوزراء وهناك ملفات أخرى كثيرة تم التدخل فيها وتنحية المسؤولين بعنوان مدير عام في بعض الوزارات".وأشارت نصيف الى ان "هناك شركات تعادل في ميزانيتها وزارة ولكن لا يلتفت اليها أحد ونحن عازمون على فتح جميع ملفات الفاسد وهناك ملفات تم اغلاقها دون القضاء على الفساد وهناك من يقدم ملفات فساد صغيرة لذر الرماد في العيون والتغطية على الملفات الكبيرة".وأكدت انها "ضد التعدد في الجهات المسؤولة عن مراقبة الفساد"، مضيفة "لأنه لدينا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء وهذه أجهزة رصينة ولكن نحتاج الى تعديل قانون النزاهة للتمكن من فتح جميع الملفات التي يشوبها الفساد".