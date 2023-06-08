النزاهة البرلمانية: مجالس المحافظات كانت فاشلة وبوابة للفساد

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "تجربة مجالس المحافظات بالمجمل كانت فاشلة"، موضحة ان مجالس المحافظات كانت بوابة للفساد"، مؤكدة انه "تم العمل على تغيير بعض فقرات القانون للتقليل من الفساد والمحاصصة والعمل للمصلحة الشخصية".وأضافت: "إذا تم اعادة التصويت على المجالس فأنا مع عدم جدواها "، مبينة ان "الغائها بسبب الفساد هو جرس انذار لمن يريد إعادة العمل بهذه التجربة".وأشارت نصيف الى انه "يجب ان يكون هناك حاكم محلي مع عدد من المستشارين يقودون المحافظة ومشاريعها"، مبينة ان "الحكومة ملتزمة بالانتخابات المحلية في موعدها المحدد وهناك اجتماعات بين البرلمان والمفوضية لإكمال الاستعدادات للانتخابات".