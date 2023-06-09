كساد وضعف في القابلية الشرائية جراء ارتفاع سعر الصرف

ركود في الاسواق وكساد ليس الاول من نوعه يعيشه العراقيون بسبب ارتفاع اسعار صرف الدولار عن سعره الرسمي اكثر من 16 نمرة.





تعيش اسواق الجملة في منطقة الشورجة وسط العاصمة حالة من الركود الاقتصادي وضعفا في القابلية الشرائية جراء ارتفاع اسعار صرف الدولار.



اقتصاديون كشفوا عن اسباب تذبذب اسعار الصرف معتبرين التاثيرات الخارجية احد اسبابها.