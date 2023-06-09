برلماني يكشف مستجدات جلسة الموازنة ويحدد إمكانية تمريرها

وقال الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري نأمل أن تتم على خير لتمرير مشروع قانون الموازنة".وبين، أن "نواب الحزب الديمقراطي متواجدين داخل كافتريا البرلمان"، لافتا إلى أن "بعض الملاحظات لديهم دفعتهم للانسحاب من قاعة الجلسة".وتوقع الحمامي، أن "يمرر مشروع قانون الموازنة خلال اليوم".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بتوقف جلسة مجلس النواب المخصصة لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقال مراسلنا، إن جلسة البرلمان لتمرير الموازنة توقفت؛ نتيجة الإخلال بالنصاب القانوني.وأوضح، أن اجتماعاً يجري داخل "كافتريا" مجلس النواب يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورؤساء الكتل النيابية في الإطار التنسيقي، وذلك بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني.يذكر أن مجلس النواب عقد مساء اليوم، جلسته لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 180 نائباً.ليقرر لاحقاً الحزب الديمقراطي الكردستاني، الانسحاب من الجلسة، وعقد اجتماعاً لنوابه مع وزيري الخارجية والاعمار والإسكان داخل مقر الكتلة في البرلمان.