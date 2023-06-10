اللجنة المالية تعلن حسم الخلاف على المادة 14 من الموازنة

وقال الكاظمي، لـ السومرية نيوز، إن "هناك حوارات جادة جرت بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني اثمرت عن التوصل إلى صيغة مهمة متفق عليها بين الجانبين حول المادة 14، وبذلك ينتهي كل شيء".وأشار إلى أن "الاجتماعات مستمرة وهناك تفاهم حصل داخل الإطار مع الديمقراطي بخصوص المادة 14، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة لحل الاختلافات بين المركز والإقليم".وأكد الكاظمي، أن "مواد الموازنة ستمرر بشكل تدريجي".وخلال اليوميين الماضيين، صوت مجلس النواب، على المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23 و24)، فيما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 مع حذف المادتين 4 و 22 من مشروع قانون الموازنة.ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة لاستكمال التصويت على مواد الموازنة.