تتعلق بالضرائب.. جمع تواقيع نيابية لحذف المادة 42 من الموازنة

وقالت الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، "يوم أمس جمعت تواقيع بخصوص حذف المادة 42 التي تضمنت رفع سعر الضرائب على المنتجات النفطية ما يؤثر سلباً على حياة المواطن والسوق المحلية"، مشيرة إلى أن "هناك نواباً ايدوا هذه الخطوة وآخرون اعترضوا عليها".وفي سياق آخر، أشارت إلى "جمع 51 توقيعاً نيابياً لتضمين ملف الأجراء اليوميين والمجانيين وممن منحوا إجازة اجبارية في وزارة الموارد المائية سنة 2016 بسبب قلة التخصيصات المالية، لإدراجهم في الموازنة".