نائب سابق: الموازنة ستؤسس لمشروع قانون النفط والغاز

وقال الموسوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "النقاشات المعمقة التي اجريت حول فقرات الموازنة خاصة الفقرتين 13 و 14 هي خطوة صحية"، معتبراً الخلاف حول هاتين المادتين "دستورياً وقانونياً"، لافتاً إلى أن "القوى المعترضة بإمكانها الطعن أمام المحكمة الاتحادية".وأضاف، أن "برنامج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بُني على أساس ثلاث سنوات لذلك قدمت الحكومة موازنة ثلاثية حتى تطبق برنامجها بانسيابية".ولفت إلى أن "النقاش داخل البرلمان حول ما إذا ستكون الموازنة لسنة أم لثلاث سنوات هو خطوة صحيحة لفهم طبيعتها والخطوات التي يجب اتخاذها حال حصلت تغيرات جوهرية مثل انخفاض اسعار النفط"، مبيناً أن "البرلمان يسعى لإمكانية إجراءه مناقلات حال حدثت أي مستجدات خلال السنوات المقبلة".وأتم الموسوي: "هذه الموازنة ستؤسس لمشروع قانون النفط والغاز".