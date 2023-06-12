بجلسات امتدت حتى الفجر.. برلمان العراق يُمرر الموازنة الأضخم بعد 2003

مسودة الموازنة حملت مواد خلافية ونقاط أشعلت نار الصراعات بين الكتل السياسية داخل قبة البرلمان، فبعضها حُسم بأخر المطاف، والبقية كانت ميسورة ومتفق عليها، الا أن حصص إقليم كردستان بالموازنة بمادتي 13 و14، كانت العلامة البارزة فقد تأجل التصويت عليها تارة، وأوقفت الجلسة تارة أخرى.رحلة إكمال المشروع المالي الأضخم بالعراق بدأ منذ، يوم الخميس، المصادف 8 حزيران/يونيو 2023، والذي شهد التصويت على 6 مواد (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.البرلمان عزم على إكمال المشروع بأسرع وقت، فعقد جلسة، يوم الجمعة، والتي شهدت هي الأخرى، التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أجلت من الجلسة الأولى، وعلى 11 مادة جديدة واحدة، (9 و10 و11 و12 و13)، بينما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17.الجلسة الثالثة عقدت يوم السبت 10 جزيران/يونيو 2023، حيث، صوت أعضاء مجلس النواب، على 18 مادة جديدة في الموازنة وهي كل من (14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41).الجلسة الرابعة والأخيرة، عقدت أمس الأحد، وشهدت تصويت البرلمان على جميع الفقرات، من بينها المؤجلة، والتي بلغ عددها 28 مادة وهي (16، 17، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68).انتهاء مسلسل التصويت لا يعني نجاح المشروع، فالموازنة الأضخم بتاريخ العراق ضمنت كل "واردة وشاردة"، وحسب متطلبات الحكومة والبرلمان، الا أن وقوعها بمطب سابقاتها وعدم القدرة على إكمال ما جاءت به، فإن عواقبها ستكون وخيمة للغاية.وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر الموازنة، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:*إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار*الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار*الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون*العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار*إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار*الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا*الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار*حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة*سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام*البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات*تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار*تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل*زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص*زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون*تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية