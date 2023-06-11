البرلمان يمرر المادة 14 بعد خلاف كردي شهدته اروقة المجلس

مادتان خلافيتان تم حسم امرهما داخل قبة البرلمان بعد شد وجذب شهدته القاعة بين الاطراف الكردية، التي سرعان ماعادت للتصويت عقب استراحة لم تدم سوى دقائق معدودة.وبحسب اللجنة المالية فان هذه التحركات تعد بادرة خير لتأسيس نظام سياسي جديد لا يعتمد على التوافقية، وتحفظ جميع حقوق الشعب العراقي دون تمييز بالقومية او الطائفية.والى الان تم تمرير اغلب بنود موازنة العام الفين وثلاثة وعشرين، في ظل تأكيدات بالتصويت على الموازنة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة عقب الانتهاء من جميع الفقرات التي كان يشوبها اللغط والخلاف.