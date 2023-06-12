قانون جديد يخص "فئة مهمة" على طاولة البرلمان

وأكد العلوي في حديث لـ السومرية نيوز، "التطلع الى إقرار قانون يشمل فئة مهمة تتمثل بذوي الاحتياجات الخاصة"، مبيناً أن "اللجنة استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بالقانون وما تبقى فقط تحديد جلسة لتمريره"، مشيراً إلى أن "جلسة حسمه ستحدد في الفصل التشريعي الجديد".وحدد امتيازات القانون، قائلاً إنه "يتضمن زيادة مالية في رواتب ذوي احتياجات الخاصة، وتخصيص قطع أراضي لهم، ومنحهم درجات دراسية إضافية؛ من أجل إنصاف هذه الشريحة".وذكر العلوي، أن "اللجنة تعمل على إقرار القوانين المهمة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي أقر مؤخراً".وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته السابعة والعشرين التي عقدت في (17 أيار 2023)، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.