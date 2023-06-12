برلماني يدعو لإبعاد "التأثيرات السياسية" عن عمل البرلمان

وقال السلامي في حديث لـ السومرية، إن "هناك قوى سياسية تؤثر سلباً على عمل البرلمان والحكومة في آن واحد"، داعياً إلى "إبعاد هذه التأثيرات عن عمل مجلس النواب".وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة ورغم انه من اختصاص اللجنة المالية لكن أخذ حيزاً واسعاً من جميع أعضاء البرلمان"، مبيناً أنه "بعد إقرار هذا القانون المهم ستتجه اللجان النيابية إلى تشريع القوانين كل لجنة حسب اختصاصها".وتابع، أنه "بعد العطلة التشريعية سيعمل مجلس النواب على إقرار قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المهمة".