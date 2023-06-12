نائب: الموازنة سياسية بامتياز.. لم تلبِ طموحات الجميع

وقال كوجر، لـ السومرية، إن "الموازنة ستلبي طموحات الكثيرين لكنها لم تلب طموحات الجميع؛ فهناك شرائح كبيرة تنتظر التعيينات فيما أن التوجه الحكومي يتمثل بإيقافها".وشدد على "ضرورة دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص عمل".وتابع، "الموازنة هي سياسية بامتياز وتعبر عن التوجه السياسي الذي يحكم السلطة".وفجر اليوم، صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025)، بعد أربعة أيام من الشد والجذب والخلافات والمناكفات السياسية.