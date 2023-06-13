العراق ومصر يبرمان 11 وثيقة تعاون اقتصادي

في أعقاب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية ـ العراقية المشتركة وقعت بغداد والقاهرة احدى عشرة وثيقة تعاون اقتصادي، لتكون بمثابة خريطة طريق للعلاقة بين البلدين في المرحلة المقبلة لاسيما بعد ان ابدى الطرفان رغبتهما في تطوير العلاقات وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري.وبحسب بيان حكومي فان البلدين وقعا مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وكذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية.ووقعا ايضا مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين مجلس الخدمة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري.ومن بين الاتفاقيات أيضا، مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وأخرى في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية، ووزارة التعاون الدولي المصرية.كذلك مذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط العراقية ومعهد التخطيط القومي في مصر.وجرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ووزارة العمل المصرية؛ ومذكرة أخرى حول التعاون المشترك بين الوزارة العراقية نفسها، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.